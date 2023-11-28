التفاصيل الكاملة لتطوير ميناء جرجوب.. إنشاء مصانع للسيارات والنسيج

كشفت وزارة النقل تفاصيل توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة الكورية الجنوبية ممثلة في شركة «s t x» الكورية الجنوبية بشأن أعمال التنمية والشراكة الاستراتيجية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب والتي تشمل منطقة لوجستية صناعية وميناء جرجوب البحري.

وأوضحت الوزارة في تقرير لها، أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجيستيات وتنمية إقليم مطروح.

تطوير ميناء جرجوب والمنطقة اللوجستية الصناعية

وعن تفاصيل التوقيع فهي تشمل تطوير ميناء جرجوب والمنطقة اللوجيستية الصناعية لها من خلال الآتي:

- يتم التوافق مع المخطط العام للدولة في أراضي ميناء جرجوب البحري وظهيرها الصحراوي.

- إنشاء صوامع للغلال لصالح تدبير مطالب جمهورية مصر العربية وكذا إعادة التصدير.

- إنشاء مصنع لإعادة تجميع السيارات المستعملة الواردة من كوريا واليابان وإعادة تصديرها للدول الأفريقية.

- إنشاء خط أنابيب بترول من الأراضي الليبية وحتى ميناء جرجوب وإعادة التصدير للدول الأوروبية.

- إنشاء محطة حاويات بميناء جرجوب التجاري لخدمة البضائع القادمة من شرق آسيا ومتوجهة إلى كل من أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.

- إنشاء قاعدة لوجيستية لتوفير خطوط شحن لصالح جمهورية مصر العربية.

- التعاون مع شركة ترسانة الإسكندرية لبناء السفن الحربية اعتبارا من لنشات المرور الساحلي مع إمكانية البيع لطرف ثالث.

- إنشاء مدينة سكنية كتوسع مستقبلي لمنطقة جرجوب.

- إنشاء مناطق سياحية ( قرى سياحية ) ومناطق ترفيهية.

- استصلاح أراضي زراعية تقوم على أساسها بعض الصناعات (الزيوت - تعبئة المنتجات الزراعية).

- إنشاء مصنع نسيج آليات التعاون.

- ستقوم شركة ميناء جرجوب ستقوم بتجهيز وإدارة وتشغيل وصيانة ميناء جرجوب البحرى من حيث الأرصفة والبنية التحتية وفقاً للمواصفات الفنية القياسية.

- ستقوم شركة s t x الكورية الجنوبية بتقديم دراسة جدوى خاصة بمشروع تطوير ميناء جرجوب بجميع مراحله.