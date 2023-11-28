إجراءات وزارة النقل لتعظيم السياحة النيلية في مصر.. مشروعات جديدة

تعمل وزارة النقل بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، على اتخاذ العديد من الإجراءات المهمة لتعظيم السياحة النيلية في مصر، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية وتقديم خدمات سياحية متنوعة تلبي جميع احتياجات السائح.

تعظيم السياحة النيلية

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي إجراءات وزارة النقل لتعظيم السياحة النيلية في مصر، وفق تقرير لوزارة النقل:

- إزالة جميع العقبات والتحديات التي تواجه هذا المنتج السياحي الواعد.

- الاستمرار في رفع كفاءة المراسي النيلية الحالية

- إنشاء مراسي جديدة

- التدريب المستمر لأطقم الفنادق العائمة في النيل

- تقليل المدد البينية الخاصة بالدورات التدريبية لأطقم الفنادق بما يساهم في التأهيل المستمر لهذه الكوادر البشرية

- المراجعة الدورية والمستمرة لإجراءات الحماية المدنية بما يضمن سلامة هذه الفنادق والسائحين

- تقديم خدمات سياحية متنوعة تلبي كافة احتياجات السائح

- اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل تأمين المجرى الملاحي في قطاعات نهر النيل المختلفة

- استمرار صيانة الشمندورات المحددة للمجرى الملاحي

- إزالة الأعشاب التي تؤثر على توازن المجرى الملاحي

- استمرار أعمال التكريك في المجرى الملاحي للتغلب على أي معوقات تواجه حركة الفنادق العائمة

- الرقابة الصارمة على وجود التراخيص السياحية اللازمة لتشغيل الفنادق العائمة في مختلف قطاعات نهر النيل

- مضاعفة الطاقة الفندقية للفنادق العائمة خلال السنوات القادمة

مشروعات تخدم الحركة السياحية

- البدء الفوري في عدد من المشروعات التي تخدم الحركة السياحية النيلية مثل:

* إقامة منتجع سياحي بأبو سمبل على نهر النيل والذي يهدف إلى:

** تقديم الخدمات السياحية بمستويات عالمية

** التطوير والارتقاء بمنتج السياحة النيلية

وأشارت الوزارة إلى أن هذا المنتج من السياحة النيلية يشهد تزايداً من الدول المصدرة للسياحية إلى مصر.