المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية يعرض قطع «عيد الميلاد» في ديسمبر

أعلن المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، عرض عدد من القطع الأثرية التي ترتبط بأعياد الميلاد المجيد وبداية السنة الجديدة، مثل تمثال «الإله نيلوس» الخاص بالنيل، بارز يجسد تشخيصا للزمن، وأرضية فسيفساء، على أن يبدأ عرضها في شهر ديسمبر المقبل.

وأوضحت إدارة المتحف، في بيان اليوم، أن عروض تلك التماثيل تأتي تزامنا مع احتفالات انتهاء عام وبداية آخر، إذ أن الاحتفال بالعام الجديد كان ذا أهمية كبيرة للمصريين القدماء، مشيرة إلى أن ظهور نجم الشعرى اليمانية في الأفق هو رأس السنة المصرية، الذي غالبا ما يكون يوم 19 يوليو، وهو التاريخ الذي يبدأ فيه فيضان النيل.

احتفالات السنة الجديدة عند القدماء المصريين

وأشار المتحف إلى أن من مظاهر احتفال المصريين القدماء في السنة الجديدة، الشرب والولائم، وأداء طقوس تكريم أسطورة أوزوريس، وكانت الاحتفالات تستمر لعدة أيام.

احتفالات الرومان بالسنة الجديدة

وبيّن أن احتفالات الرومان بالعام الجديد كانت تبدأ في شهر مارس حتى عام 153 ق.م، عندما جرى إعلان الأول من يناير يوم رأس السنة الرومانية.

وألمح إلى أن الرومان احتفلوا بهذه المناسبة من خلال تقديم القرابين إلى يانوس ذي الوجهين Janus إله البدايات والنهايات، على أمل الحصول على الحظ الجيد للعام الجديد، كما كانوا يقدمون هدايا تجلب الحظ لبعضهم البعض، وكانوا يزينون منازلهم بالأضواء والمساحات الخضراء.