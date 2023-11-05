قصة أول عرض مسرحي داخل المتحف اليوناني الروماني بعد افتتاحه (صور)

بين أروقة الحضارة في بهو المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، عادت الحياة الفنية مجددًا لهذا المتحف عبر عرض مسرحي من مجموعة من طلاب مدارس الإسكندرية في أول احتفالية فنية يشهدها المتحف تزامنا مع افتتاحه مؤخرا ليمتزج الفن بالتاريخ والحضارة، ويشعر المشاهد كأنه في رحلة إلى الماضي.

فطلاب وطالبات مدرستي سان مارك ومعهد سانت جان أنتيد استطاعوا تقديم العرض المسرحي «اختفاء» عن قصص من العصرين اليوناني والروماني، داخل المتحف اليوناني الروماني ضمن احتفالية أسبوع الثقافة، مجسدين القصص التاريخية بين الجدران والأعمدة الحية.

استغلال جدران المتحف كديكور حقيقي للمسرحية

وتقول ديانا يوسف، مسؤولة المسرح ومعلمة اللغة العربية، إن التجربة مختلفة هذه المرة بعدما جرى تقديم ذلك العرض مسبقا على مسرح كلية سان مارك إلا أن هذه المرة لم يحتاجوا إلى ديكورات للعمل بل أن الجدران الحقيقية في المتحف كانت الديكور الأمثل للعرض أمامها.

تجربة فريدة داخل المتحف اليوناني الروماني

وأضافت يوسف لـ«الوطن»، أنه بعد كل العروض الفنية التي قدمتها في مجال المسرح المدرسي ترى أن هذه التجربة فريدة جدا بالنسبة لها وجعلتها افتخر بالأماكن الأثرية الجميلة في محافظة الإسكندرية وتشعر بقيمتها، مقدمة الشكر لكل الدعم والثقة من إدارة المدرستين سان مارك وسانت جان أنتيد.

رحلة إلى الماضي بالتمثيل داخل المتحف اليوناني الروماني

من جهته، أكد عماد برهيدي، مسؤول المسرح ومعلم دراسات اجتماعية، أن تقديم عرض تاريخي داخل متحف أثري جعلهم يشعرون وكأنهم جزء من القصة الحقيقية وكأنهم نقلوا إلى الزمن الماضي، مؤكدا أنها كانت تجربة مميزة.