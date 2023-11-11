فتح مكتبة المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية للباحثين.. المواعيد والشروط

كشفت إدارة المتحف اليوناني الروماني في الإسكندرية عن تقديمها خدمات مميزة للدارسين، أبرزها فتح مكتبة المتحف أمام الدارسين والباحثين من طلبة الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه والعاملين بوزارة السياحة والآثار وذلك بعد تطويرها في ثوبها الجديد.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية جميع التفاصيل حول دخول مكتبة المتحف اليوناني الروماني للباحثين من طلبة الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه والعاملين بوزارة السياحة والآثار من حيث المواعيد وضوابط الدخول، بحسب ما أعلنته إدارة المتحف في إعلان رسمي.

مواعيد دخول مكتبة المتحف اليوناني الروماني

ويتاح دخول مكتبة المتحف اليوناني الروماني للباحثين من طلبة الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه والعاملين بوزارة السياحة والآثار، يوميًا من الساعة 9:30 صباحًا حتى 2:30 ظهرًا ما عدا أيام الجمعة والسبت والإجازات الرسمية.

ضوابط حضور الباحثين إلى مكتبة المتحف اليوناني الروماني

- إحضار خطاب من إدارة القسم أو الكلية بموضوع البحث موجه إلى إدارة المكتبة.

- ضرورة وجود صورة بطاقة الدارس.

12 ألف كتاب فريد في مكتبة المتحف اليوناني الروماني

فيما أكدت الدكتورة ولاء مصطفى مدير عام المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، لـ«الوطن» أن المتحف اليوناني الروماني يحوي مكتبة فريدة وتصميمها على الطرق العلمية الحديثة، وتحوي 12 ألف كتاب فريد، لذا جرى اتاحتها أمام الباحثين للاستعانة بها.