أول ظهور لـ المحتجزة الإسرائيلية مايا بعد عودتها لمنزلها.. ماذا فعلت؟

المحتجزة الإسرائيلية مايا، واحدة ضمن عشرات الأشخاص الذين أطلق سراحهم خلال عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال، لكن بابتسامتها الهادئة وحديثها مع أحد قوات حماس، استطاعت أن تجذب الانتباه وتتصدر التريند عبر منصات التواصل الاجتماعي.

معلومات عن المحتجزة الإسرائيلية مايا

المحتجزة الإسرائيلية مايا ريجيف، ذات الـ21 عاما، هي واحدى بين 58 محتجزين أطلق سراحهم، وقد تم احتجازها من مهرجان غلاف غزة، وقت أحداث السابع من أكتوبر 2023 المعروفة باسم «طوفان الأقصى»، وقد أصيبت وقتها برصاصة طائشة لكنها تلقت الرعاية على إيدي الفصائل الفلسطينية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية»، إنه تم جمع شمل المحتجزة الإسرائيلية مايا مع عائلتها قبل إجراء جراحة، إذ تمكنت الفتاة العشرينية من التمسك بالحياة وأمضت حوالي 50 يومًا محتجزة حتى إطلاق سراحها مساء السبت.

أول ظهور لـ المحتجزة الإسرائيلية مايا

وبخلاف اللقطات التي أظهرت «مايا» رفقة مقاتل من الفصائل الفلسطينية ومسعفون من الصليب الأحمر، وهم يساعدونها على ركوب سيارة تابعة للصليب الأحمر في قطاع غزة، سلطت الصحيفة البريطانية الضوء على أول فيديو لها بعد إطلاق سراحها وأثناء لقاءها عائلتها.

وجاء لقاء المحتجزة الإسرائيلية مايا مع أفراد عائلتها في مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع الإسرائيلية، والذي تم توثيقه في مقطع فيديو، إذ ظهرت مايا وهي تبكي وتحتضن عائلتها بينما تجلس في سريرها في المستشفى.

من المقرر أن تخضع مايا لعملية جراحية لإصلاح الأضرار التي سببها جرح الرصاصة، التي وصف حالتها طاقم مستشفى سوروكا بأنها متوسطة، إذ قال الدكتور شلومي كوديش، إن حياتها لم تكن في خطر ولكن تلك الجراحة كانت ضرورية لمايا حتى تتعافى بشكل كامل، ولا يزال شقيق مايا المراهق إيتاي، 18 عامًا، في أسر حماس.

لماذا أظهرت المحتجزة الإسرائيلية مايا امتنانها خلال الإفراج عنها؟

وتصدرت الفتاة الإسرائيلية مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة ومحركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد أن ظهرت وهي تلوح لأحد أفراد الفصائل الفلسطينية، وتودعه بابتسامة تحمل مشاعر الامتنان خلال عملية تبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما أرجعته الصحيفة البريطانية إلى حالتها الصحية المستقرة رغم الإصابة التي تعرضت لها وبقائها مع عناصر الفصائل الفلسطينية لمدة 50 يوما دون أن تتدهور حالتها الصحية، ما يعني أنها تلقت رعاية طبية جيدة.