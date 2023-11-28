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وزير السياحة: حجم الإشغالات في الفنادق وصل إلى أعلى مستوياته

كتب:

عبده أبوغنيمة
12:50 م | الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
أحمد عيسى - وزير السياحة والآثار

أحمد عيسى - وزير السياحة والآثار

قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إنّ معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الجاري حققت نموا كبيرا، حيث زادت بنسبة 34%، كما ارتفع متوسط حجم الإشغالات الفندقية إلى أعلى مستوياته، ما انعكس على ارتفاع متوسط سعر الإقامة في الفنادق.

%8 زيادة بعدد السياح الوافدين لمصر خلال أكتوبر 2023

وأضاف وزير السياحة والآثار خلال كلمته اليوم بمنتدى «الاستثمار في الخدمات بمواقع التراث الثقافي»، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون والشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بأحد فنادق القاهرة، أنّ عدد السياح الذين زاروا مصر خلال شهر أكتوبر الماضي سجل زيادة بمقدار 8% بالمقارنة بأكتوبر عام 2022.

وتابع عيسى، أنّ شهر أكتوبر 2023 سٌجل ثاني أعلى معدل في الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال أشهر أكتوبر منذ عام 2000.

عدد الغرف الفندقية في مصر

وأشار وزير السياحة والآثار، إلى أنّ الوزارة بالتعاون مع القطاع السياحي الخاص، تعمل على زيادة أعداد الغرف الفندقية، موضحا أنّ مصر كانت تمتلك نحو 212 ألف غرفة فندقية فقط حتى العام الماضي، وبنهاية عام 2024 يُتوقع أن تصل أعداد الغرف الفندقية إلى 250 ألف غرفة، وهناك نحو 25 ألف غرفة يُتوقع افتتاحها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

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بقلم عبده أبوغنيمة