وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير لاتفيا بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك

استقبل أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اليوم، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، السفير Andris Razans سفير دولة لاتفيا بالقاهرة؛ لمناقشة أوجه تعزيز سبل التعاون المشترك بين مصر ولاتفيا في مجال السياحة والآثار، إضافة إلى بحث آليات دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من لاتفيا إلى مصر.

العلاقات الثنائية

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالسفير، مثمّناً على العلاقات الثنائية التي تربط بين مصر ولاتفيا، مشيراً إلى الحوافز التي توفرها الوزارة للترويج السياحي لمصر خلال الفترة المقبلة والتي من بينها تنفيذ حملات ترويجية مشتركة مع شركاء المهنة الدوليين من منظمي الرحلات وشركات الطيران في الأسواق السياحية المستهدفة، بالإضافة إلى تنظيم زيارات تعريفية لمصر، فضلاً عن رعاية بعض الأحداث والفعاليات التي تقام بمصر.

برنامج تحفيز الطيران

كما أشار إلى برنامج تحفيز الطيران الحالي الذي قامت الوزارة بمد العمل به حتى شهر أبريل المقبل.

ومن جانبه، أشار السفير Andris Razans إلى حرصه على لقاءالوزير في إطار اللقاءات التي يعقدها بعد توليه مهام منصبه كسفير لبلاده في القاهرة، مؤكداً على أن المقصد السياحي المصري يحظى بانطباع إيجابي لدى مواطني لاتفيا، حيث يعد أحد المقاصد السياحية المفضلة بالنسبة لهم.

كما أعرب عن تطلع بلاده للتعاون في مجال العمل الأثري من خلال إقامة معارض مؤقتة للآثار المصرية في لاتفيا، وفي نهاية اللقاء، تبادل الجانبان الهدايا التذكارية.