هزة أرضية تضرب أمريكا.. «نيفادا» في مرمى الزلازل

أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، بأنّ هزة أرضية ضربت ولاية نيفادا الأمريكية الواقعة في مناطق الغرب الأمريكي، اليوم، بلغت قوتها 2.7 درجة على مقياس ريختر.

وكانت ولاية نيفادا الأمريكية قد تعرضت لعدة هزات أرضية خلال العام الجاري 2023، تراوحت قوتها بين 2.2 و2.7 درجة على مقياس ريختر، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو ضحايا.

هزات أرضية تضرب نيفادا الأمريكية

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، أنّ بؤرة الهزات الأرضية التي ضربت ولاية نيفادا بمنطقة الغرب الأمريكية، وقعت على مسافة 96 كيلومترا بين الشمال والشمال الشرقي من مدينة رينو شمال غرب الولاية، وعلى مسافة 80 كيلومترا بين الشمال والشمال الغربي من مدينة فيرنلي.

من جانبها، نشرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، صورا أظهرت بؤرة هزة أرضية ضربت ولاية نيفادا الأمريكية.

التاريخ الزلزالي لولاية نيفادا الأمريكية

في 30 من أكتوبر الماضي، ضربت هزة أرضية بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر، ولاية نيفادا الأمريكية، على مسافة 218 كيلومترا شمال شرق كلوفيس، ومسافة 57 كيلومترا غرب مدينة تونوباه.

كما تعرضت ولاية نيفادا الأمريكية، في 3 يونيو الماضي، لهزة أرضية بلغت قوتها 2.2 درجة على مقياس ريختر، بعمق 8 كيلومترات تحت سطح الأرض، وعلى مسافة 186 كيلومترا شمال شرق فيساليا.

وشهدت الولاية الأمريكية في 13 مايو من العام الجاري، هزة أرضية بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في ذلك الوقت، على عمق 15 كيلومترا.

وأوضح مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي، أنّ بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 28 كيلومترا جنوب غرب هاوثورن، وعلى مسافة 148 كيلومترًا جنوب شرق مدينة رينو.