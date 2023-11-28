إصابة طالب بإصابات خطيرة في حادث تصادم بـ6 أكتوبر

أصيب طالب بإصابات خطيرة بشارع الأخبار في الحي السادس بمدينة 6 أكتوبر، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى أكتوبر المركزي، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم.

على الفور امر العقيد أحمد أبوبكر مفتش المباحث، المقدم أحمد السويركي وكيل فرقة أكتوبر، والقوة المرافقة له، بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

بالانتقال تبين أنه أثناء سير طالب 14 عاما، بشارع الأخبار بالحي السادس، اصطدمت به سيارة ملاكي، ما أدى إلى إصابته بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، وفي حالة خطرة، ولا يمكن استجوابه.