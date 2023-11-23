مصرع سائقين في حادث تصادم بالواحات البحرية

لقي سائقان مصرعهما في حادث تصادم بطريق الواحات البحيرة، وجرى نقل الجثمانين إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل على طريق الواحات.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أنه أثناء سير سيارة نقل محملة بمواسير حديد قيادة سائق 30 عاما، توفي، انفجر الإطار الإمامي للسيارة، ما أدى إلى انحرافه عن الطريق في الجهة المقابلة، واصطدامه بسيارة نقل يقودها سائق 40 عاما، توفي.