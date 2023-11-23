مصرع عامل وإصابة 8 في حادث تصادم بحدائق أكتوبر

لقي عامل مصرعه وأصيب 8 آخرون، في حادث تصادم بطريق الفيوم بدائرة قسم حدائق أكتوبر، وجرى نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم.

على الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، المقدم فريد معاذ رئيس المباحث والقوة المرافقة له، بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

وبالانتقال تبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل قيادة سائق 40 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم بطريق الفيوم دائرة القسم، اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انقلاب السيارة ووفاة عامل 20 عاما، وإصابة 7 أشخاص من مستقليها.

جرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.