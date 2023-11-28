«تموين بورسعيد» تعلن ضبط دواجن مجهولة المصدر قبل بيعها للمواطنين

تمكن رجال التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، من ضبط كميات من الدواجن المذبوحة والمنظفة والمخلية مجهولة تاريخ الصلاحية والإنتاج والمصدر، في حملة مكبرة بالتنسيق مع قسم شرطة مباحث التموين.

ضبط 329 كيلو دواجن

ونفذت حملة مكبرة لرجال الرقابة التموينية، بتوجيهات من محمد عوض، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، والعميد سهيل الجبالي، رئيس قسم شرطة مباحث التموين، وإشراف محمد حلمي، وكيل المديرية، وقيادة المهندس خالد فهمي، مدير إدارة الرقابة التموينية، وإبراهيم الدهري، رئيس الرقابة التموينية.

وتمكنت الحملة من ضبط كمية تقدر بـ329 كيلوجراما قبل توزيعها على المطاعم ومحلات بيع الدواجن مجهولة المصدر، غير مغلفة داخل أطباق أو أكياس مخصصة، غير مدون عليه «اسم المجزر - تاريخ الإنتاج - رقم الترخيص - جهة الترخيص»، بالمخالفة للقانون 281 لسنة 1994، والقرار 107 لسنة 1994، والقرار 1320 لسنة 1999.

وأعلن محمد عوض، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، عن التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

استمرار الحملات التفتيشية

وشدد «عوض» على استمرار هذه الحملات، حفاظا على صحة المواطن وحمايته من الإستغلال وجشع التجار، وضمان حصوله على منتج صحي من الدواجن، مذبوح داخل المجازر الحكومية المخصصة لذبح تلك الكميات.

ووجه وكيل «تموين بورسعيد»، المواطنين بالتواصل مع المديرية في حالة الشكوى، من خلال إحدى قنوات تسجيل الشكاوى على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وهي الاتصال بمركز تلقى المكالمات أو مديرية التموين ببورسعيد.