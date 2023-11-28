ضبط متهمين بترويج العملات الأجنبية المقلدة في القاهرة

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص «يحمل جنسية إحدى الدول»، وسائق «له معلومات جنائية»، مقيمان بالقاهرة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تقليد وترويج العملات الأجنبية بقصد استخدامها في عمليات نصب واحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين راغبي شراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، وقيامهما بإنشاء العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في الترويج لبيع العملات الأجنبية والتواصل والاتفاق مع الضحايا على التقابل بالأماكن العامة وتسليمهم عملات أجنبية «مقلدة» مقابل مبالغ مالية من العملة المحلية، واتخاذهما شقة سكنية بالقاهرة، وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، جرى استهدافهما وأمكن ضبطهما بدائرة مركز شرطة ثالث مدينة نصر، وبحوزتهما (كمية كبيرة من الأوراق معدة لتزوير العملات – عدد من الأدوات المستخدمة في عمليات التقليد - جهاز حاسب آلي – جواز سفر - 2 رخصة قيادة دولية مزورتين– سيارة - 3 هواتف محمولة – مبلغ مالي من العملات الأجنبية من متحصلات نشاطهما الإجرامي.. وبفحص جهاز الحاسب الآلي والهواتف المحمولة فنياً تبين احتواؤها على العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية المستخدمة في نشاطهما الإجرامي).

بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المُشار إليه.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.