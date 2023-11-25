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الداخلية تنفي الاعتداء على شاب بالشرقية: تاجر مخدرات ومطلوب ضبطه

كتب:

محمد بركات
09:41 م | السبت 25 نوفمبر 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل شكوى  أحد الأشخاص على موقع فيس بوك، متضمنا تعليق زعم خلاله قيام رجال الشرطة بمركز شرطة الحسينية بالشرقية بالتعدي على نجله بالسب والضرب واقتياده معهم من المنزل والاستيلاء على جهاز مُراقبة الكاميرات من المنزل.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 12 نوفمبر الجاري، قامت الأجهزة الأمنية بضبط نجل الشاكي، له معلومات جنائية، ومحكوم عليه بالحبس سنة في قضية ضرب، وآخر «محدد» وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وفرد محلي الصنع وطلقة، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع عن تجارتهما.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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بقلم محمد بركات