«الداخلية» تنظم زيارات للمدراس والمستشفيات احتفاء باليوم العالمي لحقوق الطفل

واصلت أجهزة وزارة الداخلية الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الطفل، والذي وافق 20 نوفمبر، إذ نظم قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية زيارات إلى عدد من المدارس ودور رعاية الأطفال والمستشفيات، وإيفاد قوافل طبية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية، لتوقيع الكشف الطبي عليهم وصرف الأدوية لهم بالمجان، وكذا تنظيم زيارات لعدد من المنشآت الشرطية.

ووزع رجال الشرطة هدايا رمزية على الأطفال فى عددٍ من الميادين العامة وإشارات المرور بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل.

وفى سياق متصل، واصلت الإدارة العامة للمرور تنظيم زيارات لعدد من الأطفال من طلبة المدارس بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، جرى خلالها تعليمهم القواعد المرورية وإشارات المرور، بالإضافة إلى توزيع هدايا عينية على الأطفال.

واستقبل قطاع الخدمات الأطفال، وجرى توقيع الكشف الطبى عليهم بالمستشفيات الشرطية، وصرف الأدوية لهم مجانا لمدة ثلاثة أيام.

واستقبل مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان زيارة لوفد من المجلس القومي للطفولة والأمومة، والأشخاص ذوى الإعاقة، يرافقهم وفد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان.

وشهدت تلك الزيارة الاطلاع والتعرف على دور أجهزة الوزارة في مجال تقديم الرعاية الصحية للأطفال، بالإضافة إلى تقديم الهدايا العينية على النزيلات وأطفالهن.

وزار وفد من المجلس مستشفى الشرطة بالعجوزة، للتعرف على دور الوزارة في مجال تقديم الرعاية الصحية للأطفال، ولاقت تلك المبادرات الإنسانية مردودا إيجابيا لدى الأطفال والكيانات المشاركة وشعورهم بمدى حرص وزارة الداخلية على دعم ومساندة الأطفال، إذ أثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية في العديد من المناسبات المختلفة، ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي.