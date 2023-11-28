«إكسترا نيوز»: إطلاق سراح 10 محتجزين مقابل 30 أسيرا فلسطينيا اليوم وغدا

قال هشام عبدالتواب موفد «إكسترا نيوز» من أمام معبر رفح، إن الجهود المصرية القطرية نجحت في تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليومين إضافيين، مؤكدًا أنه كان هناك اتصالات وجهود مصرية مكثفة لضمان مد فترة الهدنة في القطاع، والتي نجحت بالفعل في تحقيق هدفها.

وأضاف الموفد خلال مداخلة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن اليوم وغدا سيكون هناك إطلاق سراح لعدد من المحتجزين بنحو 10 محتجزين مقابل 30 من الأسرى الفلسطينيين.

وأكد أن هناك نحو 250 شاحنة تقل مساعدات إنسانية دخلت إلى قطاع غزة منذ صباح اليوم وحتى الآن، لافتا إلى عودة الشاحنات من قطاع غزة بعد أن فرغت حمولاتها في المستودعات الخاصة بمنظمة الأونروا التابعة للأمم المتحدة بهدف توزيعها في الداخل.