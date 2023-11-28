خبير استراتيجي: قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي تتفكك.. والجنود في حاجة إلى تأهيل نفسي

قال محمد زكي الألفي المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتمد على قوات الاحتياط التي يفترض أن يصل قوامها إلى 635 ألف جندي، لكن الرقم لم يتحقق بسبب قلة عدد سكان إسرائيل، لافتًا إلى أن الجيش الفعلي يقدر بنحو 170 ألف جندي فقط.

سبب غياب ألفي جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي

أضاف «الألفى»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، أن غياب ألفي جندي من جيش الاحتلال يحدث لأول مرة منذ عام 1948، وذلك الغياب مستمد من عملية «طوفان الأقصى» نتيجة تغيير بعض القوانين في إسرائيل التي أصبحت في حالة ضعف وتفكك شديد من الداخل، وكل ذلك ينعكس على أداء المؤسسة العسكرية من الجهة الجسدية والمعنوية خاصة بعد تعرضهم لصدمات نفسية طويلة واحتياجهم لتأهيل نفسي شديد نتيجة العملية.

تفكك القيادة العسكرية داخل جيش الاحتلال

وتابع: «هناك تفكك في القيادة العسكرية داخل جيش الاحتلال، وذلك ظهر من النتائج الفعلية والتصريحات، خاصة في الداخل، فعملية طوفان الأقصى قامت بخلخة كبيرة بجيش الاحتلال الإسرائيلي، خاصة أنهم قوات غير نظامية، ونجحوا في أخذ أسرى وتدمير بعض المنشآت والأماكن الخاصة بالاحتلال، فذلك يؤكد على وجود تأثير قوي هز جيش الاحتلال من الداخل.