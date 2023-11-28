«المرصد الأورومتوسطي»: الاحتلال الإسرائيلي دمر البنية التحتية في قطاع غزة

أفاد رئيس المرصد الأورومتوسطي، بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي دمّرت البنية التحتية والمراكز الثقافية والمؤسسات الدينية والتعليمية في قطاع غزة.

وأضاف رئيس المرصد الأورمتوسطي، بحسب نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية، أنّ حجم التدمير في غزة كارثي، والاحتلال أباد بلدات كاملة في بيت حانون ودمر 60% من مباني القطاع.

وعزّزت قوات الاحتلال الإسرائيلي تحركاتها الاستيطانية في الضفة الغربية، بتوسيع البؤر الاستيطانية، وتنفيذ عمليات اعتداء بحق الفلسطينيين.