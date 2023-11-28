القوات البحرية تستقبل وفد الأئمة والواعظات المشاركين بالبرنامج التثقيفي للأئمة

استقبلت قيادة القوات البحرية وفداً من الأئمة والواعظات المشاركين بالبرنامج التثقيفي للأئمة على مستوى الجمهورية والذي تنظمه وزارة الأوقاف، وذلك بحضور كل من الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية.

تضمنت الزيارة عرض تقديمي عن نشأة وتطور القوات البحرية والمهام المكلفة بها لتأمين وحماية السواحل المصرية والمياه الإقليمية والاقتصادية، عقب ذلك تفقد عددا من الوحدات البحرية بقاعدة الإسكندرية البحرية للتعرف على الإمكانيات والقدرات المتطورة التي تمتلكها القوات البحرية.

من جانبه، أعرب وزير الأوقاف عن الاعتزاز والتقدير لرجال القوات المسلحة وأفرعها الرئيسية التي تعد الحصن المنيع لوطننا الغالي مصر، مشيراً إلى أهمية تعزيز الوعى لدى الأئمة والوعاظ وعموم المجتمع المصري بالدور الوطني الذي تقوم به القوات المسلحة في حفظ الوطن وصون مقدساته.

كما أكّد قائد القوات البحرية على الدعم المستمر الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز قدرات القوات البحرية بما يمكنها من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكل كفاءة واقتدار، معرباً عن سعادته بزيارة وفد وزارة الأوقاف والإشادة بدورهم في نشر الوسطية والاعتدال ومبادئ الدين الصحيح داخل المجتمع المصري.