«السياحة والآثار»: نشكر القوات البحرية على دعمنا في العثور على معبد أفروديت

وجَّه إسلام سليم، رئيس الإدارة المركزية للآثار الغارقة بوزارة السياحة، الشكر للقوات المسلحة، والقوات البحرية على وجه الخصوص، على مساعدتها للإدارة في اكتشاف آثار كثيرة تحت المياه قائلاً: «هؤلاء هم أصحاب الفضل الأول علينا ليس فقط في هذه المنطقة لكن في كل سواحل مصر»، لافتاً إلى أن مدينة تونيس تعرضت لزلزال أرضي خسف بها الأرض.

مدينة تونيس هيراكليون الغارقة تقع على بعد 7 كيلومترات من أبوقير

وأوضح أن مدينة تونيس هيراكليون الغارقة تقع على بعد 7 كيلومترات من ساحل أبو قير، وكانت تعتبر أكبر ميناء لمصر على ساحل البحر المتوسط قبل أن يؤسس الإسكندر الأكبر مدينة الإسكندرية عام 331 قبل الميلاد وتسببت الزلازل التي ضربت البلاد قديما في غرق المدينة بالكامل تحت سطح البحر.

مصر لها باع طويل في الآثار الغارقة

وتابع في مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن المدينة الغارقة أعيد اكتشافها عام 2000، مؤكدا أن مصر لها باع طويل في الآثار الغارقة، والأمير عمر طوسون أول من اكتشف الآثار الغارقة في مصر، وهذا يؤكد أن مصر بسواحلها ويابستها لا تنضب أبداً من الآثار والتاريخ، كاشفاً أنه تم العثور على معبد أفروديت، وعلى ميناء، وحطام 37 سفينة غارقة في هيراكليون، معرباً أنه كباحث في الآثار الغارقة يحلم باكتشاف مقبرة الإسكندر الأكبر ومقبرة كليوباترا، لأنها ستغير العالم.