قائد القوات البحرية يلتقي قائدي عمليتي «أطلانطا» و«حارس البحر»

التقى الفريق أشرف عطوة، قائد القوات البحرية، الفريق بحري خوسيه نونيز تورينت، قائد العملية البحرية الأوروبية «أطلانطا»، في إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز مجالات التعاون العسكري مع مختلف الدول لدعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة، حيث تناول اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فيما يتعلق بالأمن البحري بالمنطقة، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

كما التقى قائد القوات البحرية بقائد العملية البحرية «حارس البحر» التابعة للقيادة البحرية لحلف شمال الأطلنطي، على هامش زيارة عدد من سفن العملية لقاعدة الإسكندرية البحرية، بحضور عدد من الملحقين العسكريين.

وتضمن اللقاء عددا من الموضوعات الخاصة بالحفاظ على الأمن البحري بالمنطقة، إضافة لاستعراض الأنشطة التي تم تنفيذها أثناء التدريب البحري العابر في نطاق الأسطول الشمالي بمشاركة عدد من القطع البحرية المصرية وعدد من القطع البحرية التابعة للعملية «حارس البحر».

يأتي ذلك تأكيدا على الروابط المتميزة بين القوات البحرية المصرية ونظائرها بالدول الصديقة.