محافظ الغربية يتابع تجهيزات المقرات الانتخابية بمدينة زفتى 

أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولة تفقدية مساء اليوم، لمتابعة التجهيزات بمركز ومدينة زفتى، مؤكدا أن المحافظة وأجهزة الدولة كافة تؤدي دورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية، وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين، أثناء الإدلاء بأصواتهم، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10-12 ديسمبر المقبل.

المحافظ يتفقد تجهيز المقرات

وتفقد المحافظ مقر اللجنة الانتخابية بالإدارة الزراعية بشارع الجيش القبلي، موجها بالانتهاء من أعمال الصيانة كافة باللجنة، وتجهيزها بالشكل المناسب لضمان راحة المواطنين.

وتابع المحافظ جولته بتفقد اللجنة الانتخابية بمركز شباب منية المباشرين، موجها بتوفير سبل الراحة للمواطنين من أدوات ومستلزمات.

وشدد الدكتور طارق رحمي، على تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، وتحويل هذا الحدث إلى عرس ديمقراطي حقيقي، من خلال إنهاء أعمال النظافة العامة كافة داخل وخارج اللجان، مع رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي.

وأكد المحافظ ضرورة أن تكون جميع اللجان بالدور الأرضي، لتسهيل عملية دخول المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات، فضلا عن توفير كافة وسائل الراحة من المظلات والمقاعد ووسائل التهوية المناسبة، وأيضا كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

محافظ الغربية يحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات

وحث محافظ الغربية، المواطنين على المشاركة في الانتخابات، وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أنها واجب وطني على الجميع، ولا بد أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.