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أستاذ قانون دولي: اتفاقية جنيف الرابعة تمنع التهجير القسري للمدنيين

كتب:

مريم جاد
03:12 م | الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
مداخلة أستاذ القانون الدولي

مداخلة أستاذ القانون الدولي

قال منير نسيبة أستاذ القانون الدولي، إن الاستيطان يعتبر «جريمة حرب» وفقا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، وأيضا التهجير القسري للمدنيين جريمة، وبالتالي فالاتفاقية تمنع الاحتلال الإسرائيلي من نقل الفلسطينيين إلى أراض أخرى قسرا.

إزالة المستوطنات من الضفة الغربية

أضاف «نسيبة» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه لا شك أن إزالة المستوطنات من الضفة الغربية يجب أن يكون جزءا من أي حل في المستقبل، فالهدنة كانت بلا شك أمر إيجابي، موضحا أن الهدنة حتى الآن لم تضمن للفلسطينيين النازحين من شمال إلى جنوب غزة، العودة إلى منازلهم.

وتابع: «الاحتلال بدأ عملية تهجير قسري ممنهجة منذ بداية العدوان، ولا يريد في الهدنة أي أمر يعيده للوراء، لذلك يصدر تعليمات للفلسطينيين النازحين بعدم العودة إلى منازلهم في شمال قطاع غزة.

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