أحمد الطاهري: الوضع في غزة كارثي.. والقطاع يشهد عمليات تهجير قسري للسكان

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، إنّ المشهد الحالي كارثي، حيث نشهد عمليات تهجير قسري تتم الآن لسكان قطاع غزة، وهناك عائلات بأكملها تركت منازلها في مناطق متفرقة بالقطاع، ويتم تخييرهم بين إما أن تموتوا أو تتجهوا إلى أراضٍ غير أراضيكم.

وأضاف الطاهري خلال مداخلة عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أنّ القاهرة واعية لهذا الأمر منذ اللحظة الأولى، وجاء ذلك في إشارات كثيرة في تصريحات مصرية رفيعة المستوى، وكان آخرها تصريحات أمنية.

وقالت مصادر أمنية مصرية رفيعة المستوى، في تصريح خاص لقناة القاهرة الإخبارية، إنّ القضية الفلسطينية تشهد الآن منعطفا هو الأخطر في تاريخها، مشيرة إلى أنّ هناك مخططا واضحا لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية من سكانها، وأنّ حكومة الاحتلال تجبر الفلسطينيين على الاختيار بين الموت تحت القصف أو النزوح خارج أراضيهم.

وحذّرت المصادر الأمنية رفيعة المستوى، من المخاطر المحيطة بتداعيات الأزمة الراهنة على ثوابت القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني، مشيرة إلى أنّ هناك بعض الأطراف تخدم مخطط الاحتلال وتمهد له مبررات الأمر الواقع لتزكية أطروحات فاسدة تاريخيا وسياسيا، عبر سعي الاحتلال لطرحها على مدار الصراع العربي الإسرائيلي بتوطين أهالي غزة في سيناء وهو الأمر الذي تصدت له مصر وستتصدى له، ورفض الإجماع الشعبي الفلسطيني التمسك بحقه وأرضه وما أعلنته مقررات الجامعة العربية في سياقات مختلفة.