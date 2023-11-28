مساعد وزير الخارجية الأسبق: لا سبيل أمام إسرائيل سوى المفاوضات

قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن تمديد الهدنة الإنسانية في غزة يفتح الباب أمام تقبل كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل بتمديد الهدنة المستمرة، مشيرا إلى أن إسرائيل فشلت في تحرير المحتجزين بالقوة والقضاء على الفصائل كما أعلنت في بداية هجومها وحملتها على غزة.

أهمية وقف العدوان الوحشي الإسرائيلي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الأخبار» تقديم الإعلامية إيمان عبدالباقي عبر فضائية «DMC»: «لا سبيل أمام إسرائيل سوى المفاوضات، وعن طريق تبادل الأسرى بين الطرفين الإسرئيليين والفلسطينيين».

المقاومة لها مطالب بشأن الأسرى

وتابع أن الفصائل الفلسطينية لها مطالب بشأن الأسرى والمعتلقين في السجون الإسرائيلية، والتي وصلت أعدادهم لأكثر من 7 آلاف أسير، وهذا العدد ضخم للغاية مقابل 240 محتجزا إسرائيلي.