الولايات المتحدة تحذر إسرائيل: يجب توخي الحذر لحماية المدنيين في غزة

مع وصول عدد النازحين في قطاع غزة إلى أكثر من مليون و700 ألف نازح، حذرت الولايات المتحدة إسرائيل بتوخي الحذر لحماية المدنيين والحد من الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية في حال شنت هجومًا على جنوب قطاع غزة، وذلك لتجنب المزيد من النزوح الذي قد يطغى على الجهود الإنسانية، بحسب «رويترز».

جاء ذلك بحسب حديث ما أكده مسؤولون أمريكيون، فمع بدء إسرائيل الزحف نحو جنوب غزة لمواصلة معاركها مع الفصائل الفلسطينية بعد الهدنة الإنسانية، قال مسؤولون أمريكيون إنهم يتحدثون مع الإسرائيليين بشأن الاهتمام بشكل أكبر بالجنوب، حيث يوجد الآن حوالي مليوني شخص.

واشنطن ترغب في تمديد الهدنة الإنسانية لأطول فترة ممكنة

وأكد المسئولون أن الرسالة سُلمت للرئيس الأمريكي جو بايدن، وقال أحدهم بحسب «رويترز»: «لا يمكن أن يتكرر نزوح الفلسطينيين من جنوب غزة، سيكون الأمر أبعد من التخريب، وسيكون أكبر من قدرة أي شبكة دعم إنساني»، كما قال مسؤول أمريكي آخر: «واشنطن ترغب في تمديد الهدنة الإنسانية لأطول فترة ممكنة».

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وصف الهدنة الإنسانية الممتدة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بأنها بصيص أمل وإنسانية، لكنه حذر من أن الوقت ليس كافيًا لتلبية احتياجات المساعدات لقطاع غزة.