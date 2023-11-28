المجلس التشريعي البرازيلي يطالب بقطع علاقات بلاده مع إسرائيل

حضر السفير الفلسطيني لدى البرازيل إبراهيم الزبن، اليوم الجلسة العامة بالمجلس التشريعي للمقاطعة الفيدرالية، التي أحيت يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، المقرر غدا الأربعاء.

فالي: سنضغط على الحكومة حتى يتوقف العدوان

وقال نائب رئيس المجلس التشريعي البرازيلي ريكاردو فالي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إنه وكتلة برلمانية سيضغط على حكومة بلاده حتى يتوقف العدوان على قطاع غزة.

وأكد «فالي»، أن مدني غزة يتعرضون لإبادة لا يمكن تبريرها، كما لا يجب السكوت عليها مشددا على أهمية إنشاء جبهة برلمانية من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية، وتوفير الحشد الدولي لدعمها.

وشكر السفير الزبن نائب رئيس المجلس التشريعي من أجل تنظيمه الجلسة وتضامنه مع القضية الفلسطينية، مشيرا إلى ان التضامن شكل من أشكال المقاومة.

سياسيون ينددون بالعدوان على غزة

وندد العديد من السياسيون والنواب وممثلو المجتمع المدني والجاليات العربية المشاركين في الجلسة، بما يحدث في غزة مطالبين بضرورة وقف الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل في المجال العسكري، وقطع العلاقات الدبلوماسية معها.