500 منحة دراسية بتخفيض 50% لطلاب الدبلومات في جامعة الإسكندرية

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، موافقة مجلس الجامعة على تخصيص 500 منحة دراسية بتخفيض قدره 50% لطلاب الدبلومات للعام الأكاديمي 2023/ 2024.

إنشاء برنامج الماجستير المهني بكلية التربيـة الرياضيـة

وأضاف «قنصوة»، خلال انعقاد إجتماع مجلس الجامعة اليوم الثلاثاء، أنه جرى الموافقة على إنشاء برنامج الماجستير المهني بكلية التربيـة الرياضيـة للبنات تحت مسمى «إدارة الرياضة المدرسية».

كما وافق المجلس على تجديد إتفاقية التعاون العلمي فى مجال الدراسات العليا والبحوث بين كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية «كلية الصيدلة» وجامعة ميريلاند الأمريكية، وبروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية «كلية الطب» والمجلس القومي للمرأة.

كما وافق مجلس الجامعة على بروتوكول التعاون المشترك بين كلية الطب وبين وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الخدمات الطبية، وبروتوكول التعاون المشترك بين جامعة الإسكندرية «كلية التربية» وكل من مدارس صقر للغات ومؤسسة مدينة بشاير الخير وبطريركية الأقباط الأرثوذكس، وبروتوكول التعاون المشترك بين جامعة الإسكندرية «مركز تميز المياه» وكل من شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية وشركة مياه الشرب بالاسكندرية وشركة الصرف الصحي بالاسكندرية والمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، وبروتوكول التعاون المشترك بين جامعة الإسكندريـــة «معهد البحوث الطبية» وبين مديرية الشئون الصحية بالاسكندرية.

تجديد اتفاقية مع مكتبة الإسكندرية

وتجديد الإتفاقية بين جامعة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية والمتعلقة بمركز الإسكندرية للدراسات الهلنستية بالمكتبة والتي تمنح جامعة الإسكندرية من خلاله دبلوم الدراسات العليا ودرجتى الماجستير والدكتوراه في الدراسات الهلنستية.