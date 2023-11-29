انخفاض أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء 29-11-2023

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 29-11-2023 في مصر، وشهد سعر الأسمنت انخفاضًا في بعض الأنواع، إذ سجل طن الأسمنت الرمادي 2263 جنيهًا، بانخفاض وصل لـ47 جنيهًا للطن الواحد، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية الرسمية لمجلس الوزراء.

أسعار الأسمنت اليوم

وتستعرض «الوطن» أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 29-11-2023 في مصر خلال بداية التعاملات، إذ تتفاوت أسعار الأسمنت بحسب النوع والاستخدام سواء كان للتسليح أو لأعمال التشطيب وفق المصنع، إذ يضاف إليه هامش الربح وتكلفة النقل قبل الوصول إلى المستهلك.

أسعار الأسمنت في المصانع

- أسمنت المعلم 1940 جنيهًا.

- أسمنت السهم 1940 جنيهًا.

- أسمنت الفهد 2050 جنيهًا.

- أسمنت وادي النيل 1950 جنيهًا.

- أسمنت مسلح 2250 جنيهًا.

- جنوب الوادي 1960 جنيهًا.

- أسمنت المخصوص 1980 جنيهًا.

- أسمنت السويس 2230 جنيهًا.

- أسمنت المهندس 2250 جنيهًا.

- أسمنت تايتان 2120 جنيهًا.

- أسمنت المصري 2080 جنيهًا.

- أسمنت الممتاز 2170 جنيهًا.

- أسمنت سيناء 42.5 بـ1920 جنيهًا.

- أسمنت حلوان 2000 جنيه.

- العسكري بني سويف 2020 جنيهًا.

- أسمنت المنيا 1940 جنيهًا.

- أسمنت البرج 2210 جنيهات.

- أسمنت السويدي 2400 جنيه.

- أسمنت العسكري 1940 جنيهًا.

- أسمنت النصر 1940 جنيهًا.

- أسمنت السد العالي 2230 جنيهًا.

- أسمنت أسوان 2240 جنيهًا.

- أسمنت الصعيد 2260 جنيهًا.

- أسمنت أسيوط 1430 جنيهًا.

- أسمنت التعمير 2210 جنيهات.

- أسمنت قنا 2230 جنيهًا.

- أسمنت النهضة 2300 جنيه.

- أسمنت المصريين 2230 جنيهًا.

- أسمنت العامرية عادة 2250 جنيهًا.

من جهته، قال أحمد الزيني رئيس الشعبة، إنَّ أبرز المشاكل التي تواجه التجار هي تحرير المحاضر ضد السيارات المحملة بمواد البناء في الطرق والكمائن، والقبض على السائقين وعرضهم على النيابات بدعوى عدم تقديمهم لتراخيص البناء.