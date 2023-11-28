أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في مصر.. الطن تراجع 133 جنيها

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في مصر، إذ سجل متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي 2311 جنيها، وتراجع بنحو 133 جنيهًا مقارنة مع الأسبوع الماضي، ليسجل أدنى سعر 1700 جنيه للطن في سوهاج، وأعلى سعر في الشرقية.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في الأسواق المصرية، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الأسمنت في مصر

- سعر أسمنت حلوان 2300 جنيه للطن.

- سعر أسمنت المسلح 2320 جنيها للطن.

- سعر أسمنت الفهد 2050 جنيها للطن.

- سعر أسمنت السهم 2060 جنيها للطن.

- سعر أسمنت المعلم 2060 جنيها للطن.

- سعر أسمنت المخصوص 2290 جنيها للطن.

- سعر أسمنت السويس 2300 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

سجل سعر الأسمنت السويدي 2450 جنيها للطن.

سجل سعر أسمنت النصر 2200 جنيه للطن.

سجل سعر أسمنت جنوب الوادي 2080 جنيها للطن.

سجل سعر أسمنت وادي النيل 2080 جنيها للطن.