فصل التيار الكهربائي عن 8 مناطق وقرية في كفر الشيخ اليوم للصيانة

أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ فصل التيار الكهربائي اليوم عن 8 مناطق وقرية بمركزي «كفر الشيخ، وبيلا»، بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمركزي ومدينتي كفر الشيخ وبيلا.

فصل الكهرباء عن 8 مناطق وقرية في كفر الشيخ

وذكر بيان صادر عن القطاع، أنّه سيتم فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق بمدينة كفر الشيخ وهي «محطة مجاري 7، وكنيسة السيدة العذراء مريم بسخا والمناطق المجاورة، ومنطقة السقا، والمعادن، وحي الشهداء، ومعامل كلية الزراعة، وكلية الهندسة بسخا»، من الـ9 صباحًا وحتى الـ12 ظهرًا ولمدة 3 ساعات؛ للقيام لإجراء أعمال الصيانة الدورية على مغذي الكنيسة بلوحة توزيع سخا.

وأضاف البيان، أنّه سيتم أيضاً فصل التيار الكهربائي عن قرية إبشان وتوابعها بمركز بيلا، من الـ9 صباحًا وحتى الـ1 ظهراً، ولمدة 4 ساعات، وذلك للقيام بإجراء أعمال الصيانة علي مغذي قرية إبشان «لوحة توزيع بيلا الجديدة».

فصل التيار الكهربائي لإجراء الصيانة المطلوبة

وأهاب قطاع كهرباء كفر الشيخ بالمواطنين والمخابز والمنشآت الحكومية بالمناطق التي تم ذكرها بالبيان، باتخاذ احتياطاتهم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء من خلال تدبير تغذية بديلة خلال فترة فصل التيار الكهربائي.