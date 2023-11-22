أماكن ومواعيد فصل التيار الكهربائي في كفر الشيخ اليوم.. 4 ساعات

أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ، التابع لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، فصل التيار الكهربائي اليوم عن منطقتين بمدينة بيلا بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بإشراف المهندسة غادة أبو كيلة، رئيس قطاع كهرباء كفر الشيخ، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا.

فصل الكهرباء عن منطقتين في مدينة بيلا بكفر الشيخ

وذكر بيان صادر عن القطاع، أنّه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقتين بمدينة بيلا التابعة لمحافظة كفر الشيخ وهي «المشرفي، والدميري»، من الساعة 9 صباحاً وحتي الساعة 1 ظهراً، ولمدة 4 ساعات، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية علي مغذي حي الصنايع «خروج لوحة بيلا القديمة».

فصل التيار الكهربائي لإجراء الصيانة

وأهاب قطاع كهرباء كفر الشيخ بالمواطنين والمخابز والمنشآت الحكومية بالمناطق التي تم ذكرها بالبيان، باتخاذ احتياطاتهم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء من خلال تدبير تغذية بديلة خلال فترة فصل التيار الكهربائي.