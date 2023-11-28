329 ألف جنيه إيرادات الأفلام في شباك التذاكر خلال 24 ساعة

تواصل أفلام موسم صيف 2023 تراجعها على مستوى الإيرادات في شباك التذاكر، حيث بلغ إجمالي الإيرادات التي حققتها الأفلام المصرية المعروضة في السينمات لـ 329 ألف جنيه عن أمس الاثنين، وذلك وفقا لتقرير الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

يواصل فيلم بلوموندو الحفاظ على تواجده في المركز الأول بقائمة الإيرادات محققا 136 ألف جنيه، أما المركز الثاني من نصيب فيلم «فوي فوي فوي» بـ63 ألف جنيه، يليه فيلم «وش في وش» بالمركز الثالث محققا 51 ألف جنيه، وفيلم «العميل صفر» فحقق 46 ألف جنيه.

«سكر» في المركز الأخير بقائمة الإيرادات

وكان المركز الخامس من نصيب فيلم «الخميس اللي جاي» بـ 22 ألف جنيه، بينما لم يحقق فيلم «حسن المصري» سوى 3256 جنيها، يليه «أولاد حريم كريم» بـ 3372 جنيها، وفي المركز الثامن جاء فيلم «البعبع» بـ 1933 بفارق ضئيل عن فيلم المركز التاسع «بيت الروبي» الذي حقق 1911 جنيها، والمركز الأخير من نصيب فيلم «سكر» الذي حقق 244 جنيها فقط.