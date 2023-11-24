إيرادات فيلم بلوموندو تصل إلى 2.2 مليون جنيه في 9 أيام عرض بالسينما

حقق فيلم بلوموندو بطولة حسن الرداد، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الخميس تقدر بـ 279 ألفا و173 جنيها، وتصدر المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية للأفلام المعروضة حاليًا أبرزها فوي فوي، وش في وش، العميل صفر، الخميس اللي جاي، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم بلوموندو، على مدار 9 أيام عرض بالسينما نحو 2 مليون و200 ألف جنيه، وكان صناع الفيلم قد قاموا بالغاء العرض الخاص للفيلم الذي كان من المقرر أن يحضره أبطال العمل وعدد من النجوم، بسبب الأوضاع في فلسطين، وحسب ما أعلن حسن الرداد، سيتم التبرع بإيرادات أول أسبوع من الفيلم لصالح غزة.

قصة فيلم بلوموندو

تدور قصة فيلم بلوموندو، من خلال شخصية بلوموندو ويقوم بدوره حسن الرداد، الذي يستغل سفر زوجته لإقامة حفل صاخب، حتى يحدث له أمر غير متوقع بالمرة يقلب الأحداث رأسًا على عقب، وكل ذلك في إطار كوميدي مليء بالتشويق.

أبطال فيلم بلوموندو

فيلم بلوموندو بطولة حسن الرداد، هاجر أحمد، ميرنا نورالدين، محمد محمود، محمد رضوان، محمود حافظ، ريحاب الجمل، إنجي وجدان، تأليف محمد ويفي وحازم ويفي، إخراج ياسر سامر.