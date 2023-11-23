فيلم «البعبع» لـ أمير كرارة مهدد بالسحب من دور العرض.. كم بلغت الإيرادات؟

أصبح فيلم «البعبع» لأمير كرارة مهدد بالسحب من دور العرض، إذ احتل المرتبة قبل الأخيرة بين قائمة الأفلام المنافسة في دور العرض.

إيرادات فيلم البعبع في دور العرض

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن» إن فيلم البعبع حقق أمس ألف و557 جنيه فقط، ما يؤدي إلى التوجه لسحبه من دور العرض خلال الفترة المقبلة، في ظل استقبال دور العرض لعدد من الأفلام الأخرى خلال الأيام المقبلة.

قصة فيلم البعبع

وتدور أحداث فيلم البعبع في إطار تشويقي اجتماعي، إذ يقدّم الفنان أمير كرارة دور شخص يعمل في عصابة ويحاول الهرب خارج البلاد، بينما تقدّم الفنانة ياسمين صبري دور طبيبة تحصل على محنة في الخارج، ولكنها بالصدفة تلتقي «البعبع» الذي يتفاجأ بأنّ لديه طفلين من زوجته.

أبطال فيلم البعبع

فيلم البعبع من بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، ومحمد أنور، ومحمد عبدالرحمن، وباسم سمرة، وإنعام سالوسة، ورحاب الجمل، ومحمد عبدالعظيم، والطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، والعمل من تأليف إيهاب بليبل.