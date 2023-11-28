رئيس «حقوق الإنسان» بالنواب: الجهود المصرية ساعدت على مد الهدنة في غزة

ثمن النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الجهود المصرية والقطرية والأمريكية في تمديد الهدنة بين فلسطين وإسرائيل، الأمر الذي له أهمية كبيرة على العديد من الأصعدة.

وأوضح أن التمديد يمنح فرصة للجانبين للتفاوض والتوصل إلى اتفاق سلمي يحقق الاستقرار في المنطقة ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين العلاقات بين الجانبين وتعزيز الثقة بينهما.

تخفيف حدة التوتر والعنف بالمنطقة

وأضاف عضو مجلس النواب أن مد الهدنة يسمح بتخفيف حدة التوتر والعنف في المنطقة، مما يحمي حياة الأبرياء ويقلل من الخسائر البشرية والمادية، كما يمكن أن يؤدي التمديد إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين والإسرائيليين، مما يساهم في تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة.

اتحاد المجتمع الدولي لتحقيق السلام

وأشار إلى التمديد يؤدي إلى تعزيز الجهود الدولية للتوسط والوساطة بين الجانبين، وتشجيع المجتمع الدولي على العمل معًا لتحقيق السلام في المنطقة وتحقيق تغيير إيجابي في العلاقات الدولية وتعزيز الأمن والاستقرار على المستوى العالمي.

وختم: «يتمتع التمديد بأهمية كبيرة في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ويعزز الآمال في تحقيق حل سلمي للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي».