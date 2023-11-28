جيش الاحتلال يعترف بخسائره في حرب غزة.. إصابة 1000 عسكري وبتر أقدام 27 آخرين

بعد صمت استمر لمدة 53 يومًا منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بعدد الإصابات، وذلك بعد التقرير الذي نشرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، والذي يكشف حجم الخسائر في صفوف جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 1000 ضابط وجندي منذ بداية العدوان على قطاع غزة، بينهم 202 في حالة خطيرة، و320 بجروح متوسطة، و470 بجروح طفيفة، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

129 شخصًا توفوا داخل مستشفيات إسرائيل

التقرير الذي نشرته صحيفة «هآرتس»، يقول إنه منذ بداية العدوان على غزة تم علاج 9038 جريحًا في مستشفيات إسرائيل، وهناك 129 شخصًا توفوا داخل هذه المستشفيات، كما كشف التقرير أن يوم 7 أكتوبر الماضي، يوم عملية «طوفان الأقصى»، تم إدخال 1455 جريحًا إلى المستشفيات، لكن لا يمكن معرفة عدد الجنود من بينهم.

392 قتيلًا داخل صفوف الجيش الإسرائيلي

وبحسب آخر تحديث أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبحسب موقع جيش الاحتلال، فمنذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر، وصل عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 392 قتيًلا بين ضباط وجنود.

صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أيضًا، قالت بحسب تقرير لها، إن هناك 27 إسرائيليًا عسكريًا خضعوا لجراحة بتر أطراف منذ العدوان، ولم تذكر الصحيفة الجهة المسؤولة عن مصدر الرقم.

جيش الاحتلال لم يدخل 80% من قطاع غزة

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يدخل 80% من قطاع غزة حتى الآن، ولم تطأ أقدام أفراد جيش الاحتلال 80% من أراضي غزة، ولا يزال الجيش الإسرائيلي يواجه تحديات صعبة.