محاضرة افتراضية بمكتبة الإسكندرية عن التحديات البيئية في العالم العربي

نظم مركز الدراسات والبرامج الخاصة «CSSP» بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية والشريك الإقليمي العربي للأكاديمية العالمية للعلوم في البلدان النامية (TWAS-AREP) محاضرة افتراضية بعنوان «التفاعل بين علوم البيانات ومراقبة الأرض لمجابهة التحديات البيئية في المنطقة العربية».

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افتتحت الندوة بكلمة الدكتور، عمرو عزت سلامة، تناول فيها بعض التحديات الحالية التي تواجهها الدول العربية ومن أكثرها إلحاحًا التحديات البيئية، حيث أشار إلى أهمية البحث عن حلول لمواجهة هذه التحديات وفي هذا الإطار تأتي أهمية التعاون بين الوزارات والجامعات العربية لإيجاد حلول فعالة وملائمة.

أنظمة رصد وإنذار

و ناقش الدكتورهشام العسكري في المحاضرة أهمية استخدام الأقمار الصناعية ونظم علوم الأرض في إيجاد حلول للمبادرات البيئية العالمية في المنطقة العربية مثل التغير المناخي والتنمية المستدامة والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية. كما تم تسليط الضوء على دور الأقمار الصناعية في رصد بيانات المناخ والظواهر الناتجة عنها وبالتالي التنبؤ بالأحداث الجوية المتطرفة قبل وقوعها، وفي هذا الصدد تناول الدكتور العسكري بعض الأمثلة لتلك الأحداث الجوية في منطقتنا العربية ومنها إعصار ليبيا، حيث أشار إلى ضرورة إستخدام التقنيات الحديثة لمعرفة المحركات الرئيسية لتلك الظواهر عن طريق وجود أنظمة رصد وانذار مبكر وبالتالي القدرة على تجنب المخاطر الناتجة عنها.

التعامل مع التحديات

و تطرق العسكري أيضَا إلى ضرورة تكاتف الجهود بين العلماء ومتخذي القرار للتعامل مع تلك الظواهر بإستخدام الأقمار الصناعية وأنظمة رصد الأرض التي تجعلهم على دراية مسبقة بالأماكن الأكثر ضررَا، حتى تكون الدول العربية أكثر جاهزية لمواجهة أي أحداث جوية متطرفة، لإيجاد حلول للتعامل مع التحديات البيئية وأهمية التعاون بين التخصصات المختلفة لمواجهة تلك التحديات، وأنه لابد من وجود لقاءات مثل هذه المحاضرة لتناول قضايا التغير المناخي المتنوعة.