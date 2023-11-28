عرض قطري «ينقذ» صفقة الأهلي الجديدة.. مهاجم أجنبي |عاجل

تسعى إدارة الكرة داخل النادي الأهلي لحل أزمة الهجوم بالفريق قبل انطلاق الميركاتو الشتوي الجديد يناير 2024، بالتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد رغم رفض المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، رحيل الفرنسي أنتوني موديست، المنضم لصفوف الفريق بالميركاتو الصيفي.

وعلم «الوطن سبورت» أن إدارة الأهلي بالتنسيق مع الجهاز الفني استقروا على فتح باب الرحيل أمام المالي أليو ديانج حال تلقيه عرضًا جيدًا في الفترة المقبلة خاصة أن اللاعب يسعى لخوض تجربة الاحتراف.

وتلقى الأهلي عن طريق أحد وكلاء اللاعبين عرضًا قطريًا لشراء اللاعب، واستغلال العائد المادي الضخم المتوقع لحل أزمة الهجوم قبل حلول شهر يناير المقبل.

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