وكيل «تعليم بورسعيد» تشهد العرض التجهيزي لاحتفالات أعياد الطفولة

شهدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم، اليوم، العرض التجهيزي للتربية المسرحية احتفالا بأعياد الطفولة، بمسرح مدرسة بورسعيد الثانوية للبنات.

المسرح ينمي شخصية الطالب

وأكدت وكيل تعليم بورسعيد أن المسرح المدرسي ينمي ويطور شخصية الطالب ومهاراته ويعزز لديه مبدأ العمل في فريق جماعي.

اكتشاف مواهب الطلاب

ووجهت وكيل أول تعليم بورسعيد الإدارات المعنية ببذل المزيد من الجهود ومواصلة التنقيب عن مواهب الطلاب واكتشافها وصقلها، في إطار خطة الوزارة لإحياء المسرح والفنون المدرسية.

جاء ذلك بحضور فاطمة هجرس وكيل إدارة شرق التعليمية وسحر البرعي موجه عام التربية المسرحية ورضا الجبالي مدير مدرسة بورسعيد الثانوية للبنات.

يذكر أن منظمة الأمم المتحدة أسست اليوم العالمي للطفل عام 1954 ويحتفل العالم كل عام بعيد الطفولة في الـ20 من نوفمبر كل عام، حيث اجتمعت الأمم المتحدة في هذا اليوم عام 1959 لاعتماد إعلان حقوق الطفل، كما تم في اليوم نفسه عام 1989 اعتماد اتفاقية حقوق الطفل، من أجل تعزيز الترابط الدولي ونشر التوعية بين الأطفال في جميع أنحاء العالم وتحسين ظروفهم.