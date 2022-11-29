حسين الزناتي يكتب: مؤتمر المناخ فى عيد الطفولة! 

هل رأيتم ما جرى مؤخرا في قمة المناخ التي انعقدت بمدينة شرم الشيخ.. هل شاهدتهم دول العالم ورؤسائها ومسؤوليها من كل الجنسيات وهم معنا يبحثون مستقبل البيئة على الكرة الأرضية وضرورة الحفاظ عليها؟

إن أهم ما في هذه القمة التي جاء فيها على أرض مصر نحو 50 ألف مشارك من 150 دولة، أنها تستهدف الأجيال الجديدة حتى تعيش وهي تستخدم ما يسمى بالطاقة النظيفة الجديدة والمتجددة لتكون من غير انبعاثات، ويعيش معها كوكب الأرض بأقل درجة من التلوث.

ومن الأشياء الجميلة في هذا المؤتمر، التنظيم الرائع الذي شهدناه بوجود قيادات العالم على أرضنا لتثبت مصر أنها دولة كبيرة لا تقل عن الدول المتقدمة وقتما يتم توفير الإمكانات لها.

أما أجمل الأشياء في كل ما تناوله هذا المؤتمر عن المناخ والبيئة أنكم أكثر المستفيدين منه لأنه يبحث مستقبل البيئة التي ستعيش عليها الأجيال القادمة، وربما يكون هذا المؤتمر الذي أقيم هذا الشهر هو أجمل هدية لكل أطفال العالم في عيدهم بشهر نوفمبر وكأن المؤتمر يقدم هديته لكم في هذا الشهر الذي تحتفل فيه الدول بيوم الطفل العالمي، ليصبح يوم 20 منه يوما للتآخي والتفاهم في كل البلدان بين أطفال العالم وهو نفس اليوم الذي أعلنت فيه الأمم المتحدة قانون حقوق الطفل.

نعم كانت بلادنا فى هذا المؤتمر جميلة وستبقى جميلة بوجودكم أنتم لأنكم مستقبلها القادم!

مقال الكاتب الصحفي حسين الزناتي رئيس تحرير مجلة علاء الدين في العدد الجديد للمجلة.