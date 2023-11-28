مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة: حرية شعبنا مسار السلام والأمن للجميع

قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، خلال كلمة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إننا نرفض تصريحات وزير إسرائيلي وجهها للشعب الفلسطيني بشأن الخضوع أو التهجير أو الموت.

وتابع مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، أن ما من سلام في الشرق الأوسط دون حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية بموجب القانون الدولي، وأن حرية الشعب الفلسطيني هي مسار السلام والأمن للجميع.

وأوضح رياض منصور، أن الشعب الفلسطيني لديه الحق في تقرير المصير وعودة اللاجئين والعيش بحياة كريمة وسلام واستقرار، و15 ألف فلسطيني استشهدوا في غزة ونحو 80% من سكان القطاع تحولوا إلى لاجئين ونازحين.

وأوضح مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة أن إسرائيل تواصل بلا هوادة عمليات الاستيطان والضم للأراضي الفلسطينية، وأن الحرب على قطاع غزة تستهدف المدنيين في المقام الأول، والحكومة الإسرائيلية تستهدف تدمير الأمة الفلسطينية ووجود الشعب الفلسطيني من خلال التهجير.