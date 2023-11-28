اختتام فعاليات الدورة الكشفية الـ 42 بجامعة أسيوط

شهدت جامعة أسيوط ختام فاعليات الدورة الكشفية 42، والإرشادية 28؛ لجواليّ وجوالات كليات الجامعة، والتي نظمتها إدارة الجوالة والخدمة العامة، بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، خلال الفترة من 23 إلى 28 نوفمبر الجاري.

تطوير العملية التعليمية

وأكد الدكتور أحمد عبد المولى، حرص إدارة الجامعة على تقديم كافة سبل الدعم للأنشطة الطلابية، التي تٌمثل ركيزة أساسية في تطوير العملية التعليمية، وتعمل على تخريج طالب قادر على العمل؛ بكفاءة عالية، وقادر على المنافسة بقوة في سوق العمل، ومواجهة تحديات الحياة، مشيداً في هذا الصدد بجهود القائمين على إدارات رعاية الشباب بالجامعة، والعاملين فيها.

الانتخابات الرئاسية

وأثنى نائب رئيس الجامعة على أبناء وبنات الجامعة قادة الجوالة، داعياً إياهم إلى التحلي بروح القيادة والمبادرة في الحياة العامة، والتي يجب أن تظهر بوضوح من خلال مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وحث المحيطين بهم من الزملاء والأصدقاء والأهل؛ على المشاركة أيضاً؛ لما تعكسه نسبة المشاركة العالية من وعي الشعب المصري بحقوقه وواجباته السياسية.

شهد الختام حضور؛ الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور وجدي نخلة عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة ياسمين الكحكي وكيل كلية التربية النوعية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور رجب الكحلاوي وكيل كلية الحقوق لشؤون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور هيثم إبراهيم مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، وأبو العلا عبد الباري مدير إدارة الجوالة، ومستشار لجنة التحكيم، ومديري إدارات رعاية الشباب، والعاملين فيها، إلى جانب أعضاء لجنة التحكيم من الاتحاد العام للكشافة، والمرشدات؛ بقيادة القائد تامر محمد نائب رئيس الاتحاد، وحشد من الطلاب المشاركين.

جدير بالذكر، أن ختام الفعاليات، تضمن تسليم دروع التكريم؛ للأستاذ أبو العلا عبد الباري، وأعضاء لجنة التحكيم، ومشرفي النشاط في جميع الكليات، كما تم تكريم المراكز الأولى للفرق المشاركة في مختلف الأنشطة، والبالغ 11 فريقاً، وفي مقدمتهم؛ جوالة ذوي الهمم، والذين حصدوا العديد من المراكز المتقدمة في الدورة؛ نظراً لتميزهم ومشاركتهم بفاعلية، إلى جانب تسليم شهادات التقدير؛ لجميع الطلاب المشاركين، وعددهم 210 طلاب وطالبة.