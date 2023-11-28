أمانة «مستقبل وطن» بصدفا في أسيوط تكثف جهودها استعدادا للانتخابات الرئاسية

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز صدفا في أسيوط اجتماعًا مكثفًا مع أعضاء الوحدات الحزبية القروية لقرى بني فيز ومجريس ونزله الأبلق ومدينه صدفا عن دور الحزب في الانتخابات الرئاسية والاستعدادات النهائية لها.

جاء ذلك بحضور علاء عواجة القائم بأعمال أمين الحزب بصدفا والدكتور محمد مصطفى الأمين المساعد وكريم الهواري أمين التنظيم، وسامي المصري أمين الوحدة الحزبية لمدينة صدفا وأعضاء هيئه المكتب لأمانات الوحدات الحزبية القروية لقرى بني فيز ومجريس ونزلة الأبلق ومدينة صدفا.

الحزب يقف بقوة خلف المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

وقال علاء عواجة، إن الحزب يقف بقوة خلف المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى لدعمه في الانتخابات الرئاسية لأنه أنقذ الدولة المصرية وأعاد لها الهوية المصرية لها عقب ثورة يونيو المجيدة، وحمى حدود مصر مع جيرانها، بالإضافة للعديد من الإنجازات أبرزها مشروعات حياة كريمة وحملة القضاء على فيروس سي و 100 مليون صحة.

وأوضح أن أمانات القرى تمثل حجر الأساس في التنظيم الحزبي ويقع عليها المسؤولية الأهم وهي الوصول لكل المواطنين وتعريفهم بحقوقهم السياسية من أهمية المشاركة في العملية الانتخابية للوصول للجمهورية الجديدة التي يحلم بها كل المصريين.

التنوع الثقافي

وأكد كريم الهوارى أن أمانات الوحدات الحزبية القروية تم اختيار تشكيلاتها لتراعي التنوع الثقافي والاجتماعي بين أبناء وعائلات القرية لما يمثله حزب مستقبل وطن كونه حزب كل المصريين، لافتًا إلى أن التنظيم الحزبي هو ما يجعله قادرًا على الوصول لكل المواطنين، مؤكدًا جاهزية كل أمانات الحزب للظهور بالمظهر اللائق باسم الحزب خلال أيام الانتخابات.