وكيل «صحة أسيوط»: تركيب جهاز أشعة مقطعية بالبدارى بتكلفة 13 مليون جنيه

أعلن الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، عن تركيب جهاز جديد للأشعة المقطعية بمستشفى البداري المركزي بتكلفة تصل إلى 13 مليون جنيه، تمهيدًا لتشغيله وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بمركز البداري والمراكز المجاورة.

تطوير المنظومة الصحية

وأشار دكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إلى إن ذلك يأتي في إطار خطة وزارة الصحة بالتعاون مع المحافظة لتطوير المنظومة الطبية ورفع الكفاءة الفنية بالمستشفيات، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

ولفت إلى أن جهاز المقطعية الجديد يعد إضافة قوية للمنظومة الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمحافظة أسيوط، ويمتاز بدقة فائقة في التصوير تتيح أعلى درجة من الجودة وبأقل جرعة من التعرض للأشعة، وكذلك أسرع تقنيات الفحص، حيث يمكنه عمل الأشعات المختلفة في أسرع وقت بما يتناسب مع الحالات الطارئة والحرجة، كما يُجري جميع الفحوصات المتخصصة مثل أشعات أمراض الجهاز التنفسي، وأشعات المخ والأعصاب، والعظام، والأوعية الدموية.

فحوصات الجسم وخاصة الشرايين والأوعية الدموية

جاء ذلك خلال جولة أجراها وكيل وزارة الصحة بأسيوط الدكتور محمد زين الدين حافظ، والدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بأسيوط، ودكتور عصام نبيل مدير إدارة التفتيش الفني مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بأسيوط والمعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة برفقة دكتور مينا طلعت مدير إدارة الوحدات المتنقلة بالإدارة العامة للأشعة بوزارة الصحة ودكتور سلامة صابر وكيرلس أشرف من مكتب مساعد وزير الصحة لشؤون الأشعة ودكتورة إيمان موسى مشرف الأشعة بمديرية الصحة بأسيوط، والدكتورة شيرين عبد الواحد عضو الرقابة الداخلية بصحة أسيوط.

من جانبه أوضح دكتور محمود عبد السلام، مدير مستشفى البداري المركزي، إن نوع الجهاز أشعة مقطعية متعددة المقاطع 32/16 والجهاز يقوم بعمل كل فحوصات الجسم وخاصة الشرايين والأوعية الدموية، وحالات الصدمات والسكتات الدماغية والجلطات وجميع فحوصات البطن والحوض والشرايين الطرفية والعمود الفقري والفقرات وجميع فحوصات العظام، ويخدم أكثر من 400 ألف نسمة.