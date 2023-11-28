«حكاية وطن» ندوة تثقيفية بمدرسة عمر كامل الوكيل في البحيرة

نظمت اللجنة الفرعية لحماية الأطفال بدمنهور برئاسة محمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور، بالتنسيق مع وحدة تكافؤ الفرص بالإدارة التعليمية ببندر دمنهور، بحضور كل من حمدي سلام مدير الإدارة التعليمية، ورشا فايد مدير المدرسة، هيام الشريف مدير وحدة تكافؤ الفرص، وأميمة المسيري مقررة اللجنة الفرعية لحماية الطفل بدمنهور.

شرح واجبات الفتيات

وتناولت الندوة شرح واجبات الفتيات بهذه المرحلة والحفاظ على حقوقهن وحقوق وطنهم ومستقبلهم هم وذويهم وتفسير بعض التساؤلات، وذلك بمدرسة عمر كامل الوكيل الثانوية بنات

تطوير المجتمع والنهوض به

وشرحت الدكتورة أمل زكريا معنى حب الوطن والدفاع عنه ضد أي عدو من المطالب الأساسية التي يجب أن يحرص عليها كل شخص، وكيف يٌترجم هذا الحب إلى أفعال من جهد كبير، وسعى لتحقيق طموحاتهم لتمكين أنفسهم أولاً ليكونوا قادرين على التأثير في مجتمعهم للحفاظ على أفضل المكاسب الإيجابية لأجيال تحرص على المشاركة في تطوير المجتمع والنهوض به، بحضور عدد كثيف من الطالبات وقيادات المدرسة

وجاءت الندوة تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والدكتورة أمل زكريا قطب عضو مجلس النواب ومقررة المجلس القومى للطفولة والأمومة واللجنة العامة لحماية الأطفال.