«التعريف بقانون الطفل» ندوة في إحدى مدارس البحيرة

نظم فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة في البحيرة، برئاسة الدكتورة أمل زكريا قطب، مقرر المجلس القومي للطفولة والأمومة، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، برئاسة محمد كجك، ندوة تثقيفية بمدرسة محمد خميس المتميزة للغات بدمنهور.

التعريف بقانون الطفل

وتناولت الندوة التعريف بقانون الطفل وخط نجدة الطفل 16000 والآثار السلبية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وخطورة الزواج المبكر وأضراره على صحة الفتاة وظاهرة التسرب من التعليم، وقد استفاد من الندوة 30 فردا.

جاءت الندوة بحضور ياسر حجازي مدير المدرسة، والدكتورة نشوى إسماعيل ممثل الإدارة الصحية بدمنهور، وأميمة المسيري مقرر اللجنة الفرعية لحماية الطفل بدمنهور، وصابرين الحصافي عضو التضامن الاجتماعي.

تفعيل منظومة حماية الطفل

جاءت الندوة في إطار الجهود المبذولة لتفعیل منظومة حماية الطفل وتنفيذ برنامج التوسع في حصول الأطفال المعرضين للخطر على كامل حقوقهم، وتحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

كما وجهت نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الندوات داخل مدارس مدن ومراكز المحافظة خلال الأيام القادمة، على أن تتناول الموضوعات المتعلقة بالأطفال لتقديم المعرفة اللازمة لهم في بناء شخصيتهم.