مندوب مصر بالأمم المتحدة: القاهرة تعيد التأكيد على ضرورة إغاثة المدنيين في غزة

قال مندوب مصر في الأمم المتحدة، إن مصر تعيد التأكيد على مطلب لا يقل أهمية عن مطلب وقف إطلاق النار في غزة، وهو إغاثة المدنيين في غزة، الذين طالت معاناتهم مع سياسيات الحصار والتجويع والتشريد، وهو ما يتطلب قيام إسرائيل بانسياب المساعدات الإنسانية دون عائق من كل المعابر الحدودية لقطاع غزة.

وأضاف خلال كلمته في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة حول غزة، وتذيعها قناة القاهرة الإخبارية، أن الأمم المتحدة وعلى رأسها مجلس الأمن تطلع بكامل مسؤولياتها على ذلك الصعيد.

الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة في حق الشعب الفلسطيني

وأكد أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة في حق الشعب الفلسطيني ليست ظاهرة حديثة، حيث يرسم التقرير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف صورة قاتمة لهذه الانتهاكات، ويتناول في فقرته التاسعة الغارات الإسرائيلية المكثفة في الضفة الغربية، ويتناول في فقرته العاشرة الازدياد المطرد في ضم الأراضي الفلسطينية بصورة غير قانونية وبناء المستوطنات غير المشروعة.

الهجمات الوحشية من المستوطنين على الفلسطينيين

ولفت إلى أن الفقرة الثانية عشر تتناول من التقرير الهجمات الوحشية من المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين التي بلغت 849 هجوما، كما تتناول الفقرة السابعة عشر من الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة والممنهجة في الحرم القدسي الشريف بمشاركة ورعاية في أطراف من الحكومة الإسرائيلية.