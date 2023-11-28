خريطة قطع المياه اليوم بسوهاج.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، قطع المياه اليوم الثلاثاء حتى غدا الأربعاء بعدة قرى ومدن تابعة لها بناء على الإشارة الواردة من شبكة مياه طهطا إلى الوحدة المحلية، تحدد أسباب انقطاع المياه اليوم، ومواعيد قطع المياه ونصائح للمواطنين فترة قطع المياه.

قطع المياه اليوم بسوهاج

كشفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بسوهاج سبب قطع المياه، اليوم الثلاثاء، حيث سوف يتم عمل الغسيل الدورى لشبكة مياه طهطا مساء اليوم الثلاثاء، حيث سيتم انقطاع المياه عن مدينة طهطا والقرى التابعة لها.

مواعيد قطع المياه اليوم

وحددت مواعيد قطع المياه ابتداء من اليوم الساعة الحادية عشر مساء، وحتى الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي الأربعاء.

الخط الساخن لمياه سوهاج

وأهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بالمواطنين بالأماكن المتأثرة بقطع المياه اليوم بتخزين احتياجاتهم من الماء خلال تلك الفترة وعدم استخدام المياه من الحنفيات خلال تلك الفترة، خاصة أصحاب المخابز والمستشفيات والمحال الخدمية، كما يمكن طلب سيارات المياه المجانية على رقم الخط الساخن لمياه سوهاج 125، ويمكن تقديم الشكاوى والمقترحات لشركة مياه سوهاج على نفس الرقم.